Под Львовом взорвался неизвестный предмет: пострадали трое подростков

В селе Суховоля Львовского района произошел взрыв, в результате которого пострадали трое подростков. Сейчас они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.
Инцидент произошел в воскресенье, 2 ноября, около 17:15. По предварительным данным, взорвался неизвестный предмет. Пострадали три 14-летние подростки, все жители Львова. Их доставили в больницу Св. Николая г. Львова.
"Подростки получили ожоги предплечий, живота и кистей. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу Св. Николая г. Львова", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение взрывного предмета.
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям призывают граждан быть максимально осторожными в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов и напоминают основные правила безопасности.
Если вы наткнулись на подозрительный предмет:
В ГСЧС отмечают, что опасные находки могут быть где угодно - в поле, лесу, возле водоемов, на огородах или среди руин. Даже незначительное воздействие - удар, сотрясение, трение или нагрев - может привести к взрыву.
