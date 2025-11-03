Под Львовом взорвался неизвестный предмет: пострадали трое подростков

Пострадали трое 14-летних детей

Инцидент произошел в воскресенье, 2 ноября, около 17:15. По предварительным данным, взорвался неизвестный предмет. Пострадали три 14-летние подростки, все жители Львова. Их доставили в больницу Св. Николая г. Львова.

Госпитализированы в состоянии средней тяжести

"Подростки получили ожоги предплечий, живота и кистей. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу Св. Николая г. Львова", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение взрывного предмета.

Как вести себя при обнаружении взрывоопасных предметов

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям призывают граждан быть максимально осторожными в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов и напоминают основные правила безопасности.

Если вы наткнулись на подозрительный предмет:

не касайтесь его и не пытайтесь передвинуть;

и не пытайтесь передвинуть; обозначьте место находки подручными средствами (палкой, камнем, куском ткани и т.д.);

находки подручными средствами (палкой, камнем, куском ткани и т.д.); предупредите других и отойдите на безопасное расстояние - не менее 100 метров;

и отойдите на безопасное расстояние - не менее 100 метров; сразу позвоните на номера "101" или "102" - это единственный официальный способ сообщения об опасных находках;

на номера "101" или "102" - это единственный официальный способ сообщения об опасных находках; не пользуйтесь телефонами или рациями вблизи подозрительного предмета;

вблизи подозрительного предмета; не пытайтесь разобрать предмет или извлечь из него детали.

В ГСЧС отмечают, что опасные находки могут быть где угодно - в поле, лесу, возле водоемов, на огородах или среди руин. Даже незначительное воздействие - удар, сотрясение, трение или нагрев - может привести к взрыву.