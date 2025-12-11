Під Львовом дрон атакував будинок не під час тривоги: може бути замах на вбивство

Під Львовом, у селі Сокільники, сьогодні вночі, 11 грудня, безпілотник влучив у будинок не під час тривоги. У поліції не виключають замах на вбивство.

Про це заявила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна .

"Поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство", - зазначила речниця Національної поліції.

Поліція ініціює зміни законодавства у сфері дронів

Голова Нацполіції Іван Вигівський додав, що сьогоднішній інцидент на Львівщині, де дрон влучив у приватний будинок, ще раз підтвердив, що Україна потребує оновленого та дієвого законодавства у сфері використання безпілотних літальних апаратів.

"Поліцейські одразу розпочали розслідування за фактом замаху на умисне вбивство. Тривають першочергові слідчо-оперативні заходи. Ми встановлюємо тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетні", - зазначив Вигівський.

За його словами, такий випадок демонструє, що без системного контролю ризики для цивільного населення лише зростатимуть.

Саме тому Національна поліція підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни, серед яких зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт № 13600, що передбачає:

обов’язкову реєстрацію БпЛА та внесення їх до Державного реєстру повітряних суден;

державний облік дронів у підрозділах Національної поліції;

унормування правил польотів, зокрема ідентифікацію користувачів та вимоги до документів, що дають право на польоти;

адміністративну відповідальність за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп’яніння;

кримінальну відповідальність, якщо такі порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки.

"Це захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним", - додав голова Нацполіції.