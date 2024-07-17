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Під Львовом автобус зіткнувся з автопоїздом: четверо загиблих, багато постраждалих

Львів, Середа 17 липня 2024 13:41
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Під Львовом автобус зіткнувся з автопоїздом: четверо загиблих, багато постраждалих Фото: під Львовом у ДТП з автобусом та автопоїздом розбилися на смерть четверо людей (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталія Гурковська

17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та автопоїзд. В аварії загинули четверо людей, ще 7 постраждали, зокрема 4-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 17 липня, близько 10.10, на автодорозі "Мукачево - Івано-Франківськ - Львів" в межах села Давидів, Львівського району", - йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись маршрутний автобус "БАЗ" сполученням "Львів - Вибранівка" та автопоїзд "МАН".

"Внаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких 4-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні", - додали в поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії та відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялось, керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук потрапив у ДТП на Столичному шосе в Києві.

Крім того, 14 липня у Києві зіткнулися одразу три машини. Одна з них врізалася в інші, які потрапили в аварію, є постраждалі.

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