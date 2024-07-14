У Тернопільській області перекинувся автобус з прочанами: є постраждалі (фото)

У Тернопільській області перекинувся автобус із прочанами. На момент аварії у ньому перебували понад 40 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Тернопільської області.

"У автобусі перебувала 41 особа, вони їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю. Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється", - додали у поліції.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, автобус перекинувся.

"Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 14 липня близько 8:00 ранку. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Тернопільського району", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Вінницькій області сталася ДТП. Автомобіль ВАЗ злетів у кювет і врізався в дерево, постраждали четверо підлітків та водій.

Крім того, в Запорізькій області водій авто збив військового, який йшов узбіччям дороги, і втік. Чоловік помер на місці.

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