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Под Львовом автобус столкнулся с автопоездом: четверо погибших, много пострадавших

Львов, Среда 17 июля 2024 13:41
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Под Львовом автобус столкнулся с автопоездом: четверо погибших, много пострадавших Фото: под Львовом в ДТП с автобусом и автопоездом разбились насмерть четверо людей (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталия Гурковская

17 июля во Львовском районе столкнулись маршрутный автобус и автопоезд. В аварии погибли четверо людей, еще 7 пострадали, в том числе 4-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 июля, около 10.10, на автодороге "Мукачево - Ивано-Франковск - Львов" в пределах села Давыдов, Львовского района", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись маршрутный автобус "БАЗ" сообщением "Львов - Выбрановка" и автопоезд "МАН".

"В результате столкновения погибли водитель автопоезда и трое пассажиров автобуса. Водитель автобуса и шесть пассажиров маршрутки, среди которых 4-летний мальчик, получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - добавили в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщалось, глава детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук попал в ДТП на Столичном шоссе в Киеве.

Кроме того, 14 июля в Киеве столкнулись сразу три машины. Одна из них врезалась в другие, попавшие в аварию, есть пострадавшие.

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