У Рівненському районі сталась ДТП: загинуло 14 людей

Сьогодні в Рівненській області сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода. Понад 10 людей загинули.

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.

"14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя", - повідомив міністр.

Автопригода сталася за участі автоцистерни, яка зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця в Миколаєві зіткнулись автівки. Шестеро з них постраждали, в тому числі діти.

До того, на Закарпатті у селі Сімер Ужгородського району під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус. Внаслідок аварії травмовано 11 осіб.

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