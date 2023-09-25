Під Луганськом повідомляють про "приліт" по складу боєприпасів росіян на заводі

У тимчасово окупованому місті Сорокине Луганської області стався вибух в районі заводу з виробництва радіотехніки та радіоелектроніки "Юність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса" .

Місцеві канали пишуть про удар по складу боєприпасів російських сил на заводі "Юність".

Також у соцмережах публікують знімки детонації.

Тим часом російські окупанти оголосили евакуацію зі шкіл.

Ситуація у Луганській області

Зазначимо, що попри тривалу окупацію в захопленій частині Луганської області продовжують діяти партизани, які допомагають нашим військовим. Місцеві жителі також допомагають українським бійцям виявляти важливі цілі для завдання ударів по ворожих об'єктах, живій силі та техніці.

У регіоні партизани проводять диверсії. Наприклад, у травні внаслідок вибуху в Луганську отримав поранення так званий "в.о. голови МВС" "ЛНРівців" Ігор Корнет. А перед цим у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку.

Нещодавно в Центрі національного спротиву повідомляли, що в Луганській області окупанти посилили репресії, та намагаються знайти представників Сил спротиву та українського підпілля.

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