Під Луганськом повідомляють про "приліт" по складу боєприпасів росіян на заводі
У тимчасово окупованому місті Сорокине Луганської області стався вибух в районі заводу з виробництва радіотехніки та радіоелектроніки "Юність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса".
Місцеві канали пишуть про удар по складу боєприпасів російських сил на заводі "Юність".
Також у соцмережах публікують знімки детонації.
Тим часом російські окупанти оголосили евакуацію зі шкіл.
Ситуація у Луганській області
Зазначимо, що попри тривалу окупацію в захопленій частині Луганської області продовжують діяти партизани, які допомагають нашим військовим. Місцеві жителі також допомагають українським бійцям виявляти важливі цілі для завдання ударів по ворожих об'єктах, живій силі та техніці.
У регіоні партизани проводять диверсії. Наприклад, у травні внаслідок вибуху в Луганську отримав поранення так званий "в.о. голови МВС" "ЛНРівців" Ігор Корнет. А перед цим у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку.
Нещодавно в Центрі національного спротиву повідомляли, що в Луганській області окупанти посилили репресії, та намагаються знайти представників Сил спротиву та українського підпілля.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.