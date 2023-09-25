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Под Луганском сообщают о "прилете" по складу боеприпасов россиян на заводе

Понедельник 25 сентября 2023 11:21
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Под Луганском сообщают о "прилете" по складу боеприпасов россиян на заводе Иллюстративное фото: под Луганском сообщают о "прилете" по складу боеприпасов россиян (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном городе Сорокино Луганской области произошел взрыв в районе завода по производству радиотехники и радиоэлектроники "Юность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Местные каналы пишут об ударе по складу боеприпасов российских сил на заводе "Юность".

Также в соцсетях публикуют снимки детонации.

Тем временем российские оккупанты объявили эвакуацию из школ.

Под Луганском сообщают о &quot;прилете&quot; по складу боеприпасов россиян на заводе

Ситуация в Луганской области

Отметим, что, несмотря на длительную оккупацию в захваченной части Луганской области, продолжают действовать партизаны, которые помогают нашим военным. Местные жители также помогают украинским бойцам выявлять важные цели для нанесения ударов по вражеским объектам, живой силе и технике.

В регионе партизаны проводят диверсии. Например, в мае в результате взрыва в Луганске получил ранение так называемый "и.о. главы МВД" "ЛНРовцев" Игорь Корнет. А перед этим в Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику.

Недавно в Центре национального сопротивления сообщали, что в Луганской области оккупанты усилили репрессии и пытаются найти представителей Сил сопротивления и украинского подполья.

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