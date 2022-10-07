Під Лиманом знайшли штаб окупантів з важливими документами

Правоохоронці знайшли у будівлі списки полонених та незаконно заарештованих осіб. Окрім того, були виявлені документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на окупантів у захоплених підприємствах та організаціях.

ДБР вивчить виявлені докази задля притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки України.

Між іншим, стабілізаційні заходи у Лимані тривають. Там проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень відносно місцевих зрадників та колаборантів.

Слідчі також продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з загарбниками та проведенні підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету нашої країни. Було вилучено мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку. Зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення правопорушень.