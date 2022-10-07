Під Лиманом знайшли штаб окупантів з важливими документами

Співробітники Державного бюро розслідувань виявили штаб російських окупантів, який вони облаштували в одному з приватних будинків у селі Яцьківка під Лиманом у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Правоохоронці знайшли у будівлі списки полонених та незаконно заарештованих осіб. Окрім того, були виявлені документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на окупантів у захоплених підприємствах та організаціях.
ДБР вивчить виявлені докази задля притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки України.
Між іншим, стабілізаційні заходи у Лимані тривають. Там проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень відносно місцевих зрадників та колаборантів.
Слідчі також продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з загарбниками та проведенні підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету нашої країни. Було вилучено мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку. Зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення правопорушень.
Як повідомлялось раніше, правоохоронці виявили 60 тіл загиблих людей у здеокупованому Лимані.
Нагадаємо, що 1 жовтня українські військові звільнили Лиман.
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