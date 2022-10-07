RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Лиманом нашли штаб оккупантов с важными документами

Фото: под Лиманом нашли штаб оккупантов с важными документами (dbr.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили штаб российских оккупантов, который они обустроили в одном из частных домов в селе Яцкивка под Лиманом в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Правоохранители обнаружили в здании списки пленных и незаконно арестованных лиц. Кроме того, были обнаружены документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, решивших работать на оккупантов в захваченных предприятиях и организациях.

ГБР изучит выявленные доказательства для привлечения к ответственности каждого, кто совершил действия против национальной безопасности Украины.

Между тем стабилизационные мероприятия в Лимане продолжаются. Там проводятся первоочередные следственные действия, в том числе и в рамках уже открытых уголовных производств в отношении местных предателей и коллаборантов.

Следователи также продолжают собирать доказательную базу причастности фигурантов к сотрудничеству с захватчиками и подрывной деятельности против государственной целостности и суверенитета нашей страны. Были изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны показания местных жителей о совершении правонарушений.

Как сообщалось ранее, правоохранители обнаружили 60 тел погибших в сдеоккупированном Лимане.

Напомним, что 1 октября украинские военные освободили Лиман.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьГБР