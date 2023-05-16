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Під Лиманом та Куп’янськом військові ліквідували майже 60 окупантів, - Череватий

Фото: спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (podul ro)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили 58 окупантів. Також бійцям вдалося підбити два російських танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"На Лиманському та Куп’янському напрямках ворог тричі намагався атакувати наші позиції, але був відкинутий", - йдеться у заяві.

Зазначається, що за добу там вбито 58 окупантів, 107 поранено, один потрапив в полон. Загалом росіяни 560 разів застосовували артилерію та здійснили 17 авіанальотів.

"На цій ділянці фронту підбито два ворожі танки, дві БМП, гармату Д-20, безпілотник, два міномети і один польовий склад з боєприпасами", - повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Нагадаємо, що українські десантники в черговий раз знищили ворожий танк. Підірвавшись на міні російські військові почали тікати, хоча до цього намагались йти штурмом.

Українські сили ППО збили вже 7 російських ракет "Кинджалів". Відомо, що на озброєнні армія РФ має 80 ракет цього типу.

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