Под Лиманом и Купянском военные ликвидировали почти 60 оккупантов, - Череватый

"На Лиманском и Купянском направлениях враг трижды пытался атаковать наши позиции, но был отброшен", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за сутки там убиты 58 оккупантов, 107 ранены, один попал в плен. В общей сложности россияне 560 раз применяли артиллерию и совершили 17 авианалетов.

"На этом участке фронта подбиты два вражеских танка, две БМП, пушка Д-20, беспилотник, два миномета и один полевой состав с боеприпасами", - сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.