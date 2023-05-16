Под Лиманом и Купянском военные ликвидировали почти 60 оккупантов, - Череватый

Украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили 58 оккупантов. Также бойцам удалось подбить два российских танка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.
"На Лиманском и Купянском направлениях враг трижды пытался атаковать наши позиции, но был отброшен", - говорится в заявлении.
Отмечается, что за сутки там убиты 58 оккупантов, 107 ранены, один попал в плен. В общей сложности россияне 560 раз применяли артиллерию и совершили 17 авианалетов.
"На этом участке фронта подбиты два вражеских танка, две БМП, пушка Д-20, беспилотник, два миномета и один полевой состав с боеприпасами", - сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Напомним, что украинские десантники в очередной раз уничтожили вражеский танк. Подорвавшись на мине, российские военные начали бежать, хотя до этого пытались идти по штурму.
Украинские силы ПВО сбили уже 7 российских ракет "Кинжалов". Известно, что на вооружении у армии РФ 80 ракет этого типа.
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