Під Курськом БТР із співробітниками ФСБ підірвався на міні

У Курській області РФ на міні підірвалися двоє співробітників прикордонного управління ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Як стверджують джерела, БТР із прикордонниками наїхав на міну 27 грудня в районі пункту пропуску "Крупець".
Поранення отримали співробітники прикордонного управління ФСБ Курської області. Обох було доставлено до лікарні.
Нагадаємо, увечері 14 грудня у російському Курську пролунали вибухи. За даними очевидців, вибухи лунали з боку аеродрому.
Також повідомлялося, що у російській Курській області, яка межує з Україною, оголосили про початок формування народної дружини.
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