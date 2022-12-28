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Под Курском БТР с сотрудниками ФСБ подорвался на мине

Фото: под Курском БТР с сотрудниками ФСБ подорвался на мине (Минобороны РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

В Курской области РФ на мине подорвались двое сотрудников пограничного управления ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Как утверждают источники, БТР с пограничниками наехал на мину 27 декабря в районе пункта пропуска "Крупец".

Ранения получили сотрудники пограничного управления ФСБ по Курской области. Оба были доставлены в больницу.

Напомним, вечером 14 декабря в российском Курске раздались взрывы. По данным очевидцев, взрывы раздавались со стороны аэродрома.

Также сообщалось, что в российской Курской области, которая граничит с Украиной, объявили о начале формирования народной дружины.

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