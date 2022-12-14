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У російському Курську в районі аеродрому пролунали вибухи: що відомо

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Курськ, Середа 14 грудня 2022 23:05
У російському Курську в районі аеродрому пролунали вибухи: що відомо Фото: у Курську пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

У російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські місцеві Telegram-канали.

Водночас російські державні ЗМІ заявляють з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойтова, що над Курським районом сьогодні ввечері нібито спрацювала система протиповітряної оборони.

Очевидці ж публікують у соціальних мережах відео, на яких зафіксовані вибухи, які чули сьогодні в російському Курську.

Нагадаємо, на російських авіабазах почали траплятися вибухи. Зокрема, нещодавно такі інциденти сталися на російських авіабазах "Енгельс" та "Дягілєво".

Вибухи не оминули і аеродром в Курську. Інцидент, наслідки якого було видно навіть з космосу, стався 6 грудня.

Тоді російські чиновники заявляли про нібито атаку безпілотника на аеродром.

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