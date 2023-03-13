Під Куп’янськом затримали військового РФ, який з вересня ховався у покинутих хатах

У деокупованому смт Куп'янськ-Вузловий (Харківська область) правоохоронці затримали військового РФ, який з вересня ховався у покинутих хатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"Після деокупації мешканець Московської області РФ переховувався у покинутих будівлях на території Куп’янського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 13 березня під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області затримав 42-річного чоловіка.
"При перевірці з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ. Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп'янський район, він переховувався у покинутих будівлях на території району", - пояснили у поліції.
Для з’ясування всіх обставин перебування військовослужбовця РФ на території України його доставили до Куп’янського відділу поліції.
Нагадаємо, що у Сумській області правоохоронці затримали громадянина РФ, який передавав ФСБ інформацію про позиції ЗСУ в регіоні.
Житель Мирнограда (Донецька область) передавав росіянам інформацію про місця дислокації Збройних сил України. Його затримали та помістили під варту.
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