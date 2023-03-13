Під Куп’янськом затримали військового РФ, який з вересня ховався у покинутих хатах

"Після деокупації мешканець Московської області РФ переховувався у покинутих будівлях на території Куп’янського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 березня під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області затримав 42-річного чоловіка.

"При перевірці з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ. Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп'янський район, він переховувався у покинутих будівлях на території району", - пояснили у поліції.



Для з’ясування всіх обставин перебування військовослужбовця РФ на території України його доставили до Куп’янського відділу поліції.