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Під Куп’янськом затримали військового РФ, який з вересня ховався у покинутих хатах

Фото: Під Куп’янськом затримали військового РФ, який з вересня ховався у покинутих хатах (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У деокупованому смт Куп'янськ-Вузловий (Харківська область) правоохоронці затримали військового РФ, який з вересня ховався у покинутих хатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Після деокупації мешканець Московської області РФ переховувався у покинутих будівлях на території Куп’янського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 березня під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області затримав 42-річного чоловіка.

"При перевірці з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ. Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп'янський район, він переховувався у покинутих будівлях на території району", - пояснили у поліції.

Для з’ясування всіх обставин перебування військовослужбовця РФ на території України його доставили до Куп’янського відділу поліції.

Нагадаємо, що у Сумській області правоохоронці затримали громадянина РФ, який передавав ФСБ інформацію про позиції ЗСУ в регіоні.

Житель Мирнограда (Донецька область) передавав росіянам інформацію про місця дислокації Збройних сил України. Його затримали та помістили під варту.

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