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На Донбасі затримали чоловіка, який передавав РФ інформацію про місця дислокації ЗСУ

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Мирноград, Середа 01 березня 2023 16:15
На Донбасі затримали чоловіка, який передавав РФ інформацію про місця дислокації ЗСУ Фото: На Донбасі затримали чоловіка, який здавав РФ інформацію про місця дислокації ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Мирнограда (Донецька область) передавав росіянам інформацію про місця дислокації Збройних сил України. Його затримали та помістили під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У липні 2022 року підозрюваний надсилав через месенджер "Telegram" у закриті групи інформацію про місця дислокації ЗСУ на території Мирнограду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в його повідомленнях містились дані про вогневі позиції, рух та розташування підрозділів українських захисників.

"Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - додали у прокуратурі.

Чоловіка підозрюють у поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що російські війська завдали ракетного удару по місту Мирноград Донецької області. Через ворожу атаку, зокрема, був пошкоджений дитсадок.

В Донецькій області Служба безпеки затримала ще одного російського інформатора, який наводив удари по позиціях Збройних сил України.

У Лимані (Донецька область) Служба безпеки України затримала двох колишніх чиновників "Укрзалізниці", які забезпечували ремонт військових ешелонів РФ.

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