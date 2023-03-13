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Под Купянском задержали военного РФ, который с сентября скрывался в заброшенных домах

Фото: Под Купянском задержали военного РФ, который с сентября скрывался в заброшенных домах (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В деоккупированном пгт Купянск-Узловой (Харьковская область) правоохранители задержали военного РФ, который с сентября скрывался в заброшенных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"После деоккупации житель Московской области РФ скрывался в заброшенных зданиях на территории Купянского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 марта во время патрулирования поселка Купянск-Узловой наряд батальона полиции особого назначения из сводного отряда ГУНП в Луганской области задержал 42-летнего мужчину.

"При проверке выяснилось, что он военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ. Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянский район, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района", - пояснили в полиции.

Для выяснения всех обстоятельств пребывания военнослужащего РФ на территории Украины он был доставлен в Купянский отдел полиции.

Напомним, что в Сумской области правоохранители задержали гражданина РФ, который передавал ФСБ информацию о позициях ВСУ в регионе.

Житель Мирнограда (Донецкая область) передавал россиянам информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины. Его задержали и заключили под стражу.

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