Под Купянском задержали военного РФ, который с сентября скрывался в заброшенных домах

"После деоккупации житель Московской области РФ скрывался в заброшенных зданиях на территории Купянского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 марта во время патрулирования поселка Купянск-Узловой наряд батальона полиции особого назначения из сводного отряда ГУНП в Луганской области задержал 42-летнего мужчину.

"При проверке выяснилось, что он военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ. Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянский район, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района", - пояснили в полиции.



Для выяснения всех обстоятельств пребывания военнослужащего РФ на территории Украины он был доставлен в Купянский отдел полиции.