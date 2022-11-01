Під Куп’янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів

У Харківській області викрили колаборанта, який пішов на співпрацю з ворогом та добровільно став "виконуючим обов’язків заступника начальника Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули .

Чоловіку оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Вироку суду він буде очікувати, перебуваючи під вартою.

"Чоловік пішов на співпрацю з ворогом та добровільно обійняв посаду у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвідувальні дані про Сили оборони ЗСУ у прифронтових районах і передавала їх ворогові.

Також правоохоронці затримали у Бахмуті Донецької області ворожого коригувальника ракетних ударів. Чоловіку загрожує суд.

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