Под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов

В Харьковской области разоблачили пошедшего на сотрудничество с врагом коллаборанта и добровольно стал "исполняющим обязанности заместителя начальника Кондрашевского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы .

Мужчине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Приговора суда он будет ждать, находясь под стражей.

"Мужчина пошел на сотрудничество с врагом и добровольно вступил в должность в незаконном органе власти на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала в Николаеве российскую агентку, которая собирала разведывательные данные о Силах обороны ВСУ в прифронтовых районах и передавала их врагу.

Также правоохранители задержали в Бахмуте Донецкой области вражеского корректировщика ракетных ударов. Мужчине грозит суд.

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