СБУ затримала у Бахмуті ворожого коригувальника
Правоохоронці затримали у Бахмуті Донецької області ворожого коригувальника ракетних ударів. Чоловіку загрожує суд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Зловмисник коригував ракетні та артилерійські обстріли по інфраструктурі Бахмуту. Він передавав ворогу інформацію про "результати" ударів, стан об'єктів та ситуацію у місті.
Також коригувальник об’їжджав територію району для прихованого спостереження, визначав розташування та маршрути ЗСУ. Ці дані чоловік передавав російському "координатору" зі спецслужб. Агента вже ідентифікувала СБУ.
Зрадник використовував анонімний канал в одному з месенджерів. Інформацію відправляв у вигляді файлів з детальним описом об’єктів та місцевості, де вони розташовані.
Під час затримання у коригувальника знайшли телефон з доказами. Проти чоловіка відкрили кримінальну справу, матеріали якої вже направили до суду.
Фото: СБУ затримала у Бахмуті коригувальника вогню (ssu.gov.ua)
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