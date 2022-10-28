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СБУ затримала агента РФ у Миколаєві. Вона зливала дані про українські літаки

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 15:38
СБУ затримала агента РФ у Миколаєві. Вона зливала дані про українські літаки Фото: СБУ затримали агентку Росії, яка передавала розвідувальні дані ворогу (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Служба безпеки України затримала у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвідувальні дані про Сили оборони ЗСУ у прифронтових районах і передавала їх ворогові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зловмисниця збирала у південних прифронтових районах України дані про місця базування і переміщення Сил оборони ЗСУ, зокрема рух військової техніки, місця дислокації українських літаків. Крім того, вона зазначала координати стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергетичних, які агресори використовували для наведення своїх ракет і дронів.

Співробітники СБУ завчасно спрацювали і затримали агентку у момент передачі розвідувальної інформації. Таким чином вони запобігли повітряним атакам ворога у південних районах.

Раніше повідомлялось, що українські правоохоронні і силові органи перевіряють критичні об'єкти інфраструктури України, зокрема у сфері енергетики, щодо наявності серед співробітників людей, які потенційно можуть працювати з ворогом.

Крім того, на цьому тижні СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну "роспочту" в Харківській області.

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Служба безпеки України
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