СБУ затримала агента РФ у Миколаєві. Вона зливала дані про українські літаки
Служба безпеки України затримала у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвідувальні дані про Сили оборони ЗСУ у прифронтових районах і передавала їх ворогові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Зловмисниця збирала у південних прифронтових районах України дані про місця базування і переміщення Сил оборони ЗСУ, зокрема рух військової техніки, місця дислокації українських літаків. Крім того, вона зазначала координати стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергетичних, які агресори використовували для наведення своїх ракет і дронів.
Співробітники СБУ завчасно спрацювали і затримали агентку у момент передачі розвідувальної інформації. Таким чином вони запобігли повітряним атакам ворога у південних районах.
Раніше повідомлялось, що українські правоохоронні і силові органи перевіряють критичні об'єкти інфраструктури України, зокрема у сфері енергетики, щодо наявності серед співробітників людей, які потенційно можуть працювати з ворогом.
Крім того, на цьому тижні СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну "роспочту" в Харківській області.
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