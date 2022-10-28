СБУ затримала агента РФ у Миколаєві. Вона зливала дані про українські літаки

Служба безпеки України затримала у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвідувальні дані про Сили оборони ЗСУ у прифронтових районах і передавала їх ворогові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.