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Під Куп’янськом поліція виявила двох осіб, які під час окупації допомагали РФ

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Харківська область, Вівторок 07 лютого 2023 18:01
Під Куп’янськом поліція виявила двох осіб, які під час окупації допомагали РФ Фото: Під Куп’янськом поліція виявила двох осіб, які під час окупації допомагали РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили двох осіб у Харківській області, які під час окупації допомагали росіянам та обійняли незаконні "посади".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Луганської області.

"Співробітники Управління стратегічних розслідувань спільно з бійцями КОРДу та співробітниками місцевої поліції задокументували колабораційну діяльність 40-річного мешканця села Гроза", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік під час окупації військами РФ обіймав посаду "керівника одного з відділів селищної ради" окупаційної "адміністрації".

"Також задокументовано колабораційну діяльність 41-річної мешканки смт Шевченкове, яка обійняла посаду "головного бухгалтера в одній з комунальних установ", що підпорядковувалась окупаційній "адміністрації", - додали у поліції.

Наразі за даними фактами вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками колабораційної діяльності.

Нагадаємо, що правоохоронці у Харківській області затримали колишню інспекторку з інформаційної підтримки, яка перейшла на бік ворога та присягнула на вірність державі-агресору.

Раніше правоохоронці викрили російського агента, який зливав росіянам дані про наступальні операції ЗСУ.

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