Під Куп’янськом поліція виявила двох осіб, які під час окупації допомагали РФ
Правоохоронці виявили двох осіб у Харківській області, які під час окупації допомагали росіянам та обійняли незаконні "посади".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Луганської області.
"Співробітники Управління стратегічних розслідувань спільно з бійцями КОРДу та співробітниками місцевої поліції задокументували колабораційну діяльність 40-річного мешканця села Гроза", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловік під час окупації військами РФ обіймав посаду "керівника одного з відділів селищної ради" окупаційної "адміністрації".
"Також задокументовано колабораційну діяльність 41-річної мешканки смт Шевченкове, яка обійняла посаду "головного бухгалтера в одній з комунальних установ", що підпорядковувалась окупаційній "адміністрації", - додали у поліції.
Наразі за даними фактами вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками колабораційної діяльності.
Нагадаємо, що правоохоронці у Харківській області затримали колишню інспекторку з інформаційної підтримки, яка перейшла на бік ворога та присягнула на вірність державі-агресору.
Раніше правоохоронці викрили російського агента, який зливав росіянам дані про наступальні операції ЗСУ.
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