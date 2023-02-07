Под Купянском полиция обнаружила двух человек, которые во время оккупации помогали РФ

Правоохранители обнаружили двух человек в Харьковской области, которые во время оккупации помогали россиянам и заняли незаконные "должности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Луганской области.

"Сотрудники Управления стратегических расследований совместно с бойцами КОРД и сотрудниками местной полиции задокументировали коллаборационную деятельность 40-летнего жителя села Гроза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина во время оккупации войсками РФ занимал должность "руководителя одного из отделов поселкового совета" оккупационной "администрации".

"Также задокументирована коллаборационная деятельность 41-летней жительницы пгт Шевченково, которая заняла должность "главного бухгалтера в одном из коммунальных учреждений" и подчинялась оккупационной "администрации", - добавили в полиции.

По данным фактам решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам коллаборационной деятельности.