ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Купянском полиция обнаружила двух человек, которые во время оккупации помогали РФ

Новина українською →
Харьковская область, Вторник 07 февраля 2023 18:01
Под Купянском полиция обнаружила двух человек, которые во время оккупации помогали РФ Фото: Под Купянском полиция обнаружила двух человек, которые во время оккупации помогали РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили двух человек в Харьковской области, которые во время оккупации помогали россиянам и заняли незаконные "должности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Луганской области.

"Сотрудники Управления стратегических расследований совместно с бойцами КОРД и сотрудниками местной полиции задокументировали коллаборационную деятельность 40-летнего жителя села Гроза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина во время оккупации войсками РФ занимал должность "руководителя одного из отделов поселкового совета" оккупационной "администрации".

"Также задокументирована коллаборационная деятельность 41-летней жительницы пгт Шевченково, которая заняла должность "главного бухгалтера в одном из коммунальных учреждений" и подчинялась оккупационной "администрации", - добавили в полиции.

По данным фактам решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам коллаборационной деятельности.

Напомним, что правоохранители в Харьковской области и задержали бывшую инспекторку по информационной поддержке, которая перешла на сторону врага и присягнула на верность государству-агрессору.

Ранее правоохранители разоблачили российского агента, который сливал россиянам данные о наступательных операциях ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков Луганск Война в Украине Купянск
NEWS
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России