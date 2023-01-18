Під Куп'янськом окупанти обстріляли лікарню: поранено фельдшера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - додав очільник регіону.

"У с. Ківшарівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - розповів він.

Як повідомлялось, вдень у вівторок, 17 січня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Російська ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж та майже зруйнувала його.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.