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Під Куп'янськом окупанти обстріляли лікарню: поранено фельдшера

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Харків, Середа 18 січня 2023 08:59
Під Куп'янськом окупанти обстріляли лікарню: поранено фельдшера Фото: під Куп'янськом окупанти обстріляли лікарню (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Куп'янському районі російські окупанти обстріляли лікарню. Поранено фельдшера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У с. Ківшарівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - розповів він.

За словами Синєгубова, минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення.

"Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, вдень у вівторок, 17 січня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Російська ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж та майже зруйнувала його.

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