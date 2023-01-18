Под Купянском оккупанты обстреляли больницу: ранен фельдшер

В Купянском районе российские оккупанты обстреляли больницу. Ранен фельдшер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В с. Ковшаровка Купянского района обстрелами повреждена местная больница. Ранение получил 51-летний фельдшер. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - рассказал он. По словам Синегубова, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты области вдоль всей линии столкновения. "Под огнем были Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Новомлынск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - добавил глава региона.