Под Купянском оккупанты обстреляли больницу: ранен фельдшер
В Купянском районе российские оккупанты обстреляли больницу. Ранен фельдшер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В с. Ковшаровка Купянского района обстрелами повреждена местная больница. Ранение получил 51-летний фельдшер. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - рассказал он.
По словам Синегубова, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты области вдоль всей линии столкновения.
"Под огнем были Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Новомлынск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - добавил глава региона.
Как сообщалось, днем во вторник, 17 января, российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Российская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж и почти разрушила его.
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