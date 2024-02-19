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Під Куп’янськом новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально, - Зеленський

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 21:12
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Під Куп’янськом новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під Куп’янськом, де не стихає ворожа артилерія, новини про блокаду кордону польськими фермерами виглядають просто знущально. Україні та Польщі необхідно шукати спільні раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Те, що відбувається на нашому західному кордоні - кордоні з Польщею, - не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що через польський кордон проходить лише 5% українського агроекспорту. Тож, за його словами, насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці.

"І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи", - наголосив глава держави.

Блокада кордону

Нагадаємо, раніше польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.

9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика".

Вже 12 лютого польські фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили й на пункті пропуску "Медика - Шегині".

При цьому, як розповіли у ДПСУ, польські протестувальники блокують рух лише для вантажівок й обіцяли пропускати легкові автомобілі та автобуси.

Додамо, 19 лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади пасажирського транспорту.

Що відбувається на україно-польському кордоні і як це коментують по обидва боки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Польща Куп'янськ Кордон з Україною Війна Росії проти України
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