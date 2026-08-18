Під Кропивницьким четверту добу не вщухає пожежа: населення попередили про небезпеку

За словами рятувальників, вони працювали на місці події протягом усієї минулої ночі.

"Станом на 07:30 водою залито близько 2,8 га території карти відстійників. Роботи тривають", - наголосили в ДСНС.

Там також пояснилли, що через сильний вітер дим, спричинений тлінням, швидко поширюється та накриває навколишні села й обласний центр.

У Кропивницькому районі триває ліквідація пожежі на території недіючих відстійників (Фото: kr.dsns.gov.ua)

На цьому тлі рятувальники закликали місцеве наслення щільно зачинити всі вікна та двері й обмежити перебування на відкритому повітрі.

"Про перебіг ліквідації пожежі інформуватимемо надалі", - пообіцяли в ДСНС.

У Кропивницькому районі триває ліквідація пожежі на території недіючих відстійників (Фото: kr.dsns.gov.ua)

Як пояснив Райкович, йдеться про ліквідацію пожежі на недіючих відстійниках ОКВП "Дніпро-Кіровоград".

Він також уточнив, що площа тління наразі сягає 0,5 га.

"Продовжуйте дотримуватись найпростіших рекомендацій – зачиняйте вікна та двері, менше бувайте на вулиці, використовуйте захисні маски або респіратори, проводьте частіше вологе прибирання", - закликав глава ОДА.

У Кропивницькому районі триває ліквідація пожежі на території недіючих відстійників (Фото: kr.dsns.gov.ua)

Згодом він повідомив, що фахівці зафіксували у регіоні погіршення якості повітря. Так, вони виявили перевищення гранично допустимих концентрацій декількох речовин:

• формальдегіду - удвічі;

• пилу - у 1,5 раза;

• ангідриду сірчистого - у 1,3 раза.