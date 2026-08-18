Під Кропивницьким четверту добу не вщухає пожежа: населення попередили про небезпеку

Поблизу села Зоря Первозванівської громади Кіровоградської області уже четверту добу поспіль тліють колишні відстійники стічних вод. Дим дістався навіть до Кропивницького.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС та допис глави Кіровоградської ОДА(ОВА) Андрія Райковича.
За словами рятувальників, вони працювали на місці події протягом усієї минулої ночі.
"Станом на 07:30 водою залито близько 2,8 га території карти відстійників. Роботи тривають", - наголосили в ДСНС.
Там також пояснилли, що через сильний вітер дим, спричинений тлінням, швидко поширюється та накриває навколишні села й обласний центр.
У Кропивницькому районі триває ліквідація пожежі на території недіючих відстійників (Фото: kr.dsns.gov.ua)
На цьому тлі рятувальники закликали місцеве наслення щільно зачинити всі вікна та двері й обмежити перебування на відкритому повітрі.
"Про перебіг ліквідації пожежі інформуватимемо надалі", - пообіцяли в ДСНС.
У Кропивницькому районі триває ліквідація пожежі на території недіючих відстійників (Фото: kr.dsns.gov.ua)
Як пояснив Райкович, йдеться про ліквідацію пожежі на недіючих відстійниках ОКВП "Дніпро-Кіровоград".
Він також уточнив, що площа тління наразі сягає 0,5 га.
"Продовжуйте дотримуватись найпростіших рекомендацій – зачиняйте вікна та двері, менше бувайте на вулиці, використовуйте захисні маски або респіратори, проводьте частіше вологе прибирання", - закликав глава ОДА.
У Кропивницькому районі триває ліквідація пожежі на території недіючих відстійників (Фото: kr.dsns.gov.ua)
Згодом він повідомив, що фахівці зафіксували у регіоні погіршення якості повітря. Так, вони виявили перевищення гранично допустимих концентрацій декількох речовин:
• формальдегіду - удвічі;
• пилу - у 1,5 раза;
• ангідриду сірчистого - у 1,3 раза.
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