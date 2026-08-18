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Под Кропивницким четвертые сутки тушат пожар: население предупредили об опасности

12:20 18.08.2026 Вт
2 мин
Зафиксировано ухудшение качества воздуха
aimg Юлия Голованова
Фото: Спасатели пытаются потушить огонь (kr.dsns.gov.ua)

Вблизи села Заря Первозвановской общины Кировоградской области уже четвертые сутки тлеют бывшие отстойники сточных вод. Дым добрался даже до Кропивницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС и сообщение главы Кировоградской ОГА(ОВА) Андрея Райковича.

По словам спасателей, они работали на месте происшествия в течение всей минувшей ночи.

"По состоянию на 07:30 водой залито около 2,8 га территории карты отстойников. Работы продолжаются", - подчеркнули в ГСЧС.

Там также объяснили, что из-за сильного ветра дым, вызванный тлением, быстро распространяется и накрывает окрестные села и областной центр.

В Кропивницком районе продолжается ликвидация пожара (Фото: kr.dsns.gov.ua)

На этом фоне спасатели призвали местные населения плотно закрыть все окна и двери и ограничить пребывание на открытом воздухе.

"О ходе ликвидации пожара будем информировать в дальнейшем", - пообещали в ГСЧС.

В Кропивницком районе продолжается ликвидация пожара (Фото: kr.dsns.gov.ua)

Как объяснил Райкович, речь идет о ликвидации пожара на недействующих отстойниках ОКПП "Днепро-Кировоград".

Он также уточнил, что площадь тления в настоящее время достигает 0,5 га.

"Продолжайте соблюдать простейшие рекомендации - закрывайте окна и двери, меньше бывайте на улице, используйте защитные маски или респираторы, проводите чаще влажную уборку", - призвал глава ОГА.

В Кропивницком районе продолжается ликвидация пожара (Фото: kr.dsns.gov.ua)

Впоследствии он сообщил, что специалисты зафиксировали в регионе ухудшение качества воздуха. Так, онивыявили превышение предельно допустимых концентраций нескольких веществ:

• формальдегида - в два раза;
• пыли - в 1,5 раза;
• ангидрида сернистого - в 1,3 раза.

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КропивницкийГСЧСКировоградская областьПожар