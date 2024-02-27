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Під Краматорськом спалахнула пожежа: загинула дитина, ще дві дівчинки постраждали

Шабельківка , Вівторок 27 лютого 2024 17:25
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Під Краматорськом спалахнула пожежа: загинула дитина, ще дві дівчинки постраждали Архівне фото: під Краматорськом спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Шабельківці Донецької області сьогодні, 27 лютого, спалахнула пожежа в приватному домоволодінні. Унаслідок цього загинула дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що загоряння виникло на території приватного домоволодіння в Краматорському районі.

Коли рятувальники прибули на місце події, горіла зсередини літня кухня, спостерігалося сильне задимлення.

Фото: Рятувальники гасять пожежу (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Під час гасіння в одній із кімнат будівлі вогнеборці виявили тіло 3-річної дитини. На пожежі також постраждали ще дві дівчинки 9 і 10 років.

Причини пожежі невідомі

У ДСНС заявили, що дітей госпіталізовано в опікове відділення міської лікарні.

Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрах. Причину та обставини трагедії встановлюють відповідні органи.

Пожежі в Україні

Раніше в Солом'янському районі Києва сталася пожежа в гімназії. Дітей і персонал освітнього закладу евакуювали.

Також у Львові 18 лютого стався вибух на промисловому об'єкті. Там також спалахнула пожежа.

У ДСНС нагадали, що українцям необхідно вдома мати вогнегасник, щоб захистити своє життя і майно. Але для домашніх умов підходять не всі.

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Краматорськ Донецька область ДСНС Пожежа
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