У Львові на промисловому об’єкті стався вибух і пожежа

Вибух у Львів 18 лютого стався на промисловому об’єкті. Там також спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

За його словами, вибух пролунав о 4:00, після цього почалася пожежа.

"Викликали вогнеборців. Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає. Також на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. Причини вибуху і загоряння встановлюють", - зазначив Козицький.

Голова Львівської ОВА не уточнив, де саме стався вибух та які наслідки.

Фото: у Львові стався вибух на промисловому об’єкті (t.me/kozytskyy_maksym_official)