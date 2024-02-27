Под Краматорском вспыхнул пожар: погиб ребенок, еще две девочки пострадали
В Шабельковке Донецкой области сегодня, 27 февраля, вспыхнул пожар в частном домовладении. В результате этого погиб ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Отмечается, что возгорание возникло на территории частного домовладения в Краматорском районе.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, горела изнутри летняя кухня, наблюдалось сильное задымление.
Фото: Спасатели тушат пожар (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Во время тушения в одной из комнат здания пожарные обнаружили тело 3-летнего ребенка. На пожаре также пострадали еще две девочки 9 и 10 лет.
Причины пожара неизвестны
В ГСЧС заявили, что дети госпитализированы в ожоговое отделение городской больницы.
Пожар ликвидировали на площади 30 квадратных метрах. Причину и обстоятельства трагедии устанавливают соответствующие органы.
Пожары в Украине
Ранее в Соломенском районе Киева произошел пожар в гимназии. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали.
Также во Львове произошел взрыв на промышленном объекте. Там также вспыхнул пожар.
В ГСЧС напомнили, что украинцам необходимо дома иметь огнетушитель, чтобы защитить свою жизнь и имущество. Но для домашних условий подходят не все.
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