Під контролем ЗСУ нові села: карти боїв в Курській області

Основний наступ ЗСУ за минулу добу проходив на південному краї Суджанського району, зазначають росіяни. Так, українські війська, за даними так званих російських воєнкорів, як і раніше тримають під контролем Суджу.

При цьому російське опозиційне видання "Медуза" пише, що ЗСУ нібито зайняли більшу частину міста та селище Махнівка. Також російські медіаресурси пишуть про атаки українців на розташоване північно-східніше село Мартинівка.

Близький до Міноборони РФ Telegram-канали "Рибар" повідомив, що Україні вдалося взяти під контроль села Спальне та Плехове, що відкриває ЗСУ дорогу на південь Курської області.

Фото: росіяни скаржаться, що втратили контроль над селами Плехове та Спальне (t.me/agentstvonews)

Інформація щодо останнього вперше з'явилася вчора пообіді, соцмережами поширилося відео, як українські бійці з бронетехнікою рухаються у селі Плехове по вул. План у центрі населеного пункту.

Російське видання "Агенство" пише про невелике розширення зони активних бойових дій і в Коренівському районі Курської області, за 15 км на північний схід від селища Кореневе (за даними "Медузи", ЗСУ вийшли до східної околиці Коренево).

Міноборони РФ заявило про атаки ЗСУ в районі села Общий Колодезь. Факт зіткнень підтверджують і дані пожеж, зафіксовані супутниками NASA. Поряд із самим райцентром також тривають бої.

Українські БТР також помітили в селі Гир'ї - присілку в Бєловському районі Курської області, який розташований на схід від Суджі.

Фото: як пише "Медуза", українські військові нібито займають позиції десь між Суджею та селом Гир'ї (meduza.io)

Наступ продовжується не лише на південь, а й на північ від Суджі. За інформацією "Медузи", прорватися вздовж доріг Суджа - Курськ та Суджа - Льгов українським військам нібито "поки що не вдалося". Однак ЗСУ змогли просунутися у напрямку Льгова на захід від селища Каучук і хутір Олексіївський.

Крім того, за даними російських воєнкорів, українські сили мають просування й в полях на північ від села Снагость (на південь від Кореневого), а також взяли під контроль Погребки.

Фото: однією з найвіддаленіших точок, де проходять бойові дії, є село Кромські Бики (svoboda.org)

Американський Інститут вивчення війни, спираючись на заяви та геолокації кадри, вважає, що станом на вчора українські сили діяли в приблизно 41 населеному пункті Курської області або поблизу них. Хоча, як зазначають аналітики, в цьому районі є багато надзвичайно малих населених пунктів і місцевостей, які ISW не включила до цього підрахунку.

Фото: розбіжності між українськими звітами та ISW є спростуванням офіційних заяв Києва (understandingwar.org)

"Розбіжності між українськими офіційними звітами та спостережуваними заявами ISW не є спростуванням українських офіційних звітів, а скоріше є результатом властивих обмежень методології відкритого коду ISW та прагнення використовувати лише загальнодоступну інформацію", - пояснили експерти.