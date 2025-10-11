ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Під Києвом жителі ЖК перекрили дорогу через відсутність води та світла: що кажуть в ОВА

Субота 11 жовтня 2025 12:28
UA EN RU
Під Києвом жителі ЖК перекрили дорогу через відсутність води та світла: що кажуть в ОВА Фото: під Києвом жителі ЖК перекрили дорогу через відсутність води та світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителі одного з житлових комплексів на Софіївській Борщагівці перекрили дорогу через відсутність світла та води протягом понад 2 діб. Енергетики вже працюють над відновленням комунікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Внаслідок аварії на обладнанні, яке належить приватному забудовнику ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці, сталося відключення електропостачання в одному з будинків", - зазначили у Київській ОВА.

Повідомляється, що об’єкт досі не передано на баланс ДТЕК Київські регіональні електромережі. Саме це ускладнило оперативне реагування на аварійну ситуацію.

Наразі енергетики спільно з комунальними службами вже працюють над відновленням електропостачання. Питання знаходиться на контролі Бучанської районної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у суботу, 4 жовтня, частина абонентів Рівного залишилась без електропостачання через технічні проблеми.

Також вчора в Міненерго заявили, що вночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Як наголосили в міністерстві, цілеспрямовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури є черговим свідченням терористичних методів, до яких вдається ворог.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Електроенергія
Новини
Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW
Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить