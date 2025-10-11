Под Киевом жители ЖК перекрыли дорогу из-за отсутствия воды и света: что говорят в ОВА
Жители одного из жилых комплексов на Софиевской Борщаговке перекрыли дорогу из-за отсутствия света и воды в течение более 2 суток. Энергетики уже работают над восстановлением коммуникаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОГА.
"В результате аварии на оборудовании, которое принадлежит частному застройщику ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке, произошло отключение электроснабжения в одном из домов", - отметили в Киевской ОГА.
Сообщается, что объект до сих пор не передан на баланс ДТЭК Киевские региональные электросети. Именно это усложнило оперативное реагирование на аварийную ситуацию.
Сейчас энергетики совместно с коммунальными службами уже работают над восстановлением электроснабжения. Вопрос находится на контроле Бучанской районной государственной администрации.
Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 4 октября, часть абонентов Ровно осталась без электроснабжения из-за технических проблем.
Также вчера в Минэнерго заявили, что ночью российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Как отметили в министерстве, целенаправленные атаки на объекты энергетической инфраструктуры являются очередным свидетельством террористических методов, к которым прибегает враг.