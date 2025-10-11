Под Киевом жители ЖК перекрыли дорогу из-за отсутствия воды и света: что говорят в ОВА

Жители одного из жилых комплексов на Софиевской Борщаговке перекрыли дорогу из-за отсутствия света и воды в течение более 2 суток. Энергетики уже работают над восстановлением коммуникаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОГА.

"В результате аварии на оборудовании, которое принадлежит частному застройщику ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке, произошло отключение электроснабжения в одном из домов", - отметили в Киевской ОГА.

Сообщается, что объект до сих пор не передан на баланс ДТЭК Киевские региональные электросети. Именно это усложнило оперативное реагирование на аварийную ситуацию.

Сейчас энергетики совместно с коммунальными службами уже работают над восстановлением электроснабжения. Вопрос находится на контроле Бучанской районной государственной администрации.