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Під Києвом загасили пожежу в ресторані Queen Country Club: фото та відео наслідків

Фото: пожежа Queen Country Club (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Кава

У Київській області сьогодні, 13 липня, сталась пожежа в елітному ресторані Queen Country Club. Попередньо, постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Київській області.

Як розповіли у ДСНС, повідомлення про пожежу у заміському комплексі, який розташований в селищі Козин, надійшло рятувальникам о 16:06.

По прибуттю на місце події було встановлено, що вогнем повністю охоплено приміщення ресторану, дитячої кімнати, лазні та столової, які знаходяться в одній будівлі.

Через солом'яний дах вогонь швидко розповсюджувався по конструкціях. Для збільшення обсягу подачі води на гасіння було оперативно залучено спеціальний автомобіль для підвозу води з Києва.

Через складність під'їзду пожежної техніки до осередку пожежі, рятувальники встановили чотири мотопомпи для подачі води з басейну комплексу. Окрім цього роботу пожежників ускладнювало щільне розташування будівель та їх горюче облаштування.

Наразі пожежа локалізована, триває ліквідація.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що у Київській області почалася пожежа в елітному ресторані Queen Country Club.

Фото: пожежа Queen Country Club (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожежі у Києві та області

Нагадаємо, минулого тижня в Києві почалася сильна пожежа на автозаправній станції після того, як машина врізалася в бензоколонку.

Також ми писали, що 11 липня в одному з населених пунктів Київської області почалася пожежа після падіння уламків російських дронів-камікадзе "Шахед".

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