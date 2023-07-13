Под Киевом потушили пожар в ресторане Queen Country Club: фото и видео последствий

Как рассказали в ГСЧС, сообщение о пожаре в загородном комплексе, расположенном в поселке Козин, поступило спасателям в 16:06.

По прибытию на место происшествия было установлено, что огнем полностью охвачено помещение ресторана, детской, бани и столовой, которые находятся в одном здании.

Из-за соломенной крыши огонь быстро распространялся по конструкциям. Для увеличения объема подачи воды на тушение был оперативно привлечен специальный автомобиль для подвоза воды из Киева.

Из-за сложности подъезда пожарной техники к очагу пожара спасатели установили четыре мотопомпа для подачи воды из бассейна комплекса. Кроме этого, работу пожарных осложняло плотное расположение зданий и их горючее обустройство.

Пожар локализован, продолжается ликвидация.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Киевской области начался пожар в элитном ресторане Queen Country Club.

Фото: пожар Queen Country Club (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожары в Киеве и области

Напомним, на прошлой неделе в Киеве начался сильный пожар на автозаправочной станции после того, как машина врезалась в бензоколонку.

Также мы писали, что 11 июля в одном из населенных пунктов Киевской области начался пожар после падения обломков российских дронов-камикадзе "Шахед".

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