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Під Києвом загорівся ресторан Queen Country Club

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Четвер 13 липня 2023 16:47
Під Києвом загорівся ресторан Queen Country Club Фото: під Києвом загорівся ресторан Queen Country Club (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Іван Носальський

У Київській області сьогодні, 13 липня, почалася пожежа в елітному ресторані Queen Country Club.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила спікер ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

"Звичайна пожежа, горить лазня та ігрова кімната. Горить будівля, яка стоїть окремо", - заявила вона.

Причина загоряння у будівлі на території ресторану наразі невідома.

При цьому в мережі вже розповсюджують відео, на якому можна побачити пожежу.

Пожежі у Києві та області

Нагадаємо, минулого тижня в Києві почалася сильна пожежа на автозаправній станції після того, як машина врізалася в бензоколонку.

Також ми писали, що 11 липня в одному з населених пунктів Київської області почалася пожежа після падіння уламків російських дронів-камікадзе "Шахед".

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Київська область ресторани Пожежа
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