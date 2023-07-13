Під Києвом загорівся ресторан Queen Country Club
У Київській області сьогодні, 13 липня, почалася пожежа в елітному ресторані Queen Country Club.
Про це в коментарі РБК-Україна заявила спікер ДСНС Київської області Вікторія Рубан.
"Звичайна пожежа, горить лазня та ігрова кімната. Горить будівля, яка стоїть окремо", - заявила вона.
Причина загоряння у будівлі на території ресторану наразі невідома.
При цьому в мережі вже розповсюджують відео, на якому можна побачити пожежу.
Пожежі у Києві та області
Нагадаємо, минулого тижня в Києві почалася сильна пожежа на автозаправній станції після того, як машина врізалася в бензоколонку.
Також ми писали, що 11 липня в одному з населених пунктів Київської області почалася пожежа після падіння уламків російських дронів-камікадзе "Шахед".
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