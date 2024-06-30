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Під Києвом з'явиться Національне військове меморіальне кладовище

Україна, Неділя 30 червня 2024 12:00
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Під Києвом з'явиться Національне військове меморіальне кладовище Фото: під Києвом з'явиться Національне військове меморіальне кладовище (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) зв'явиться під Києвом. Проектна документація отримала позитивний висновок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконувача обовʼязків міністра у справах ветеранів України Олександра Порхуна.

"Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих захисників і захисниць буде реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом", - розповів він.

За його словами, проектна документація на будівництво I черги Національного військового меморіального кладовища пройшла державну експертизу та отримала позитивний висновок.

"Проєкт розроблений відповідно до діючих державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії", - додав Порхун.

Він також висловився окремо по оцінці впливу на навколишнє середовище.

"Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП "Укрдержбудекспертиза", - додав він.

Що буде збудовано в межах перших двох пускових комплексів НВМК?

  • сектори поховань;
  • колумбарні стіни;
  • будинок трауру;
  • вхідна група;
  • центральна площа;
  • зона рекреації;
  • під'їзна дорога;
  • зупинки громадського транспорту;
  • автостоянка;
  • адміністративна та господарська будівлі;
  • пункт охорони.

На початку наступного тижня буде оголошено тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва.

Як повідомлялося, в Україні створять Національний військовий цвинтар. Раніше РБК-Україна писало, хто має право на поховання.

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