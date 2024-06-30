Під Києвом з'явиться Національне військове меморіальне кладовище
Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) зв'явиться під Києвом. Проектна документація отримала позитивний висновок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконувача обовʼязків міністра у справах ветеранів України Олександра Порхуна.
"Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих захисників і захисниць буде реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом", - розповів він.
За його словами, проектна документація на будівництво I черги Національного військового меморіального кладовища пройшла державну експертизу та отримала позитивний висновок.
"Проєкт розроблений відповідно до діючих державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії", - додав Порхун.
Він також висловився окремо по оцінці впливу на навколишнє середовище.
"Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП "Укрдержбудекспертиза", - додав він.
Що буде збудовано в межах перших двох пускових комплексів НВМК?
- сектори поховань;
- колумбарні стіни;
- будинок трауру;
- вхідна група;
- центральна площа;
- зона рекреації;
- під'їзна дорога;
- зупинки громадського транспорту;
- автостоянка;
- адміністративна та господарська будівлі;
- пункт охорони.
На початку наступного тижня буде оголошено тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва.
Як повідомлялося, в Україні створять Національний військовий цвинтар. Раніше РБК-Україна писало, хто має право на поховання.
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