Под Киевом появится Национальное военное мемориальное кладбище

Об этом РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра по делам ветеранов Украины Александра Порхуна.

"Самый масштабный в истории Украины проект по увековечиванию памяти погибших защитников и защитниц будет реализован в Гатненской территориальной общине под Киевом", - рассказал он.

По его словам, проектная документация на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение.

"Проект разработан в соответствии с действующими государственными строительными нормами, стандартами и правилами: от эксплуатационной безопасности до вопросов энергосбережения и инклюзии", - добавил Порхун.

Он также высказался отдельно по оценке влияния на окружающую среду.

"Нарушений санитарного и эпидемиологического благополучия население не выявлено. Влияния на экологию - ни одного. Напомню, и не было. Теперь это подтверждает и ГП "Укргосстройэкспертиза", - добавил он.

Что будет построено в пределах первых двух пусковых комплексов НВМК?

секторы захоронений;

колумбарные стены;

дом траура;

входная группа;

центральная площадь;

зона рекреации;

подъездная дорога;

остановки общественного транспорта;

автостоянка;

административное и хозяйственное строения;

пункт охраны.

В начале следующей недели будет объявлен тендер на отбор подрядчика непосредственно для строительства.