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Под Киевом появится Национальное военное мемориальное кладбище

Украина, Воскресенье 30 июня 2024 12:00
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Под Киевом появится Национальное военное мемориальное кладбище Фото: под Киевом появится Национальное военное мемориальное кладбище (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) появится под Киевом. Проектная документация получила положительное заключение.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра по делам ветеранов Украины Александра Порхуна.

"Самый масштабный в истории Украины проект по увековечиванию памяти погибших защитников и защитниц будет реализован в Гатненской территориальной общине под Киевом", - рассказал он.

По его словам, проектная документация на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение.

"Проект разработан в соответствии с действующими государственными строительными нормами, стандартами и правилами: от эксплуатационной безопасности до вопросов энергосбережения и инклюзии", - добавил Порхун.

Он также высказался отдельно по оценке влияния на окружающую среду.

"Нарушений санитарного и эпидемиологического благополучия население не выявлено. Влияния на экологию - ни одного. Напомню, и не было. Теперь это подтверждает и ГП "Укргосстройэкспертиза", - добавил он.

Что будет построено в пределах первых двух пусковых комплексов НВМК?

  • секторы захоронений;
  • колумбарные стены;
  • дом траура;
  • входная группа;
  • центральная площадь;
  • зона рекреации;
  • подъездная дорога;
  • остановки общественного транспорта;
  • автостоянка;
  • административное и хозяйственное строения;
  • пункт охраны.

В начале следующей недели будет объявлен тендер на отбор подрядчика непосредственно для строительства.

Как сообщалось, в Украине создадут Национальное военное кладбище. Ранее РБК-Украина писало, кто имеет право на захоронение.

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