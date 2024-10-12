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Під Києвом вщент вигорів ресторан (фото, відео)

Київ, Субота 12 жовтня 2024 13:21
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Під Києвом вщент вигорів ресторан (фото, відео) Фото: ресторан "Партизан" згорів під Києвом 12 жовтня (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Наталія Гурковська

12 жовтня за Києвом спалахнув ресторан "Партизан". Рятувальники гасили пожежу близько трьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Київській області.

"12 жовтня о 05:33 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в с. Романків, Козинської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце НП, з'ясували, що горить двоповерхова деревʼяна будівля ресторану на площі 2000 кв. м. та є загроза поруч розташованим двом будівлям.

Пожежу було ліквідовано о 09:10 на площі 2000 кв.м. За даними місцевих ЗМІ, мова йде про ресторанний комплекс "Партизан".

"Проводиться проливання дерев'яних споруд, які розташовані впритул до осередку пожежі. До гасіння пожежі було залучено 10 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу. Врятовано тринадцять споруд комплексу", - додали у ДСНС.

Як повідомлялося, у липні в Дарницькому районі Києва спалахнув супермаркет "Сільпо". На місці працювали 50 рятувальників та 14 рятувальної техніки. Епіцентром пожежі стала електрощитова.

Крім того, раніше в Києві сталася пожежа в бізнес-центрі, вона знаходилася в центрі столиці. Займання ліквідували на площі 30 кв. метрів.

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