Под Киевом дотла выгорел ресторан (фото, видео)

12 октября по Киевом загорелся ресторан "Партизан". Спасатели тушили пожар около трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Киевской области .

"12 октября в 05:33 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре в с. Романков, Козинской территориальной громаде", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что горит двухэтажное деревянное здание ресторана на площади 2000 кв. м. и есть угроза двум рядом стоящим зданиям.

Пожар был ликвидирован в 09:10 на площади 2000 кв. По данным местных СМИ, речь идет о ресторанном комплексе "Партизан".

"Проводится проливка деревянных сооружений, которые расположены вплотную к очагу пожара. К тушению пожара было привлечено 10 единиц техники и 26 человек личного состава. Спасены тринадцать сооружений комплекса", - добавили в ГСЧС.