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Под Киевом дотла выгорел ресторан (фото, видео)

Киев, Суббота 12 октября 2024 13:21
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Под Киевом дотла выгорел ресторан (фото, видео) Фото: ресторан "Партизан" сгорел под Киевом 12 октября (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Наталия Гурковская

12 октября по Киевом загорелся ресторан "Партизан". Спасатели тушили пожар около трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Киевской области.

"12 октября в 05:33 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре в с. Романков, Козинской территориальной громаде", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что горит двухэтажное деревянное здание ресторана на площади 2000 кв. м. и есть угроза двум рядом стоящим зданиям.

Пожар был ликвидирован в 09:10 на площади 2000 кв. По данным местных СМИ, речь идет о ресторанном комплексе "Партизан".

"Проводится проливка деревянных сооружений, которые расположены вплотную к очагу пожара. К тушению пожара было привлечено 10 единиц техники и 26 человек личного состава. Спасены тринадцать сооружений комплекса", - добавили в ГСЧС.

Как сообщалось, в июле в Дарницком районе Киева загорелся супермаркет "Сильпо". На месте работали 50 спасателей и 14 спасательной техники. Эпицентром пожара стала электрощитовая.

Кроме того, ранее в Киеве произошел пожар в бизнес-центре, он находился в центре столицы. Возгорание ликвидировали на площади 30 кв. метров.

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