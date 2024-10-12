Под Киевом дотла выгорел ресторан (фото, видео)
12 октября по Киевом загорелся ресторан "Партизан". Спасатели тушили пожар около трех часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Киевской области.
"12 октября в 05:33 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре в с. Романков, Козинской территориальной громаде", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что горит двухэтажное деревянное здание ресторана на площади 2000 кв. м. и есть угроза двум рядом стоящим зданиям.
Пожар был ликвидирован в 09:10 на площади 2000 кв. По данным местных СМИ, речь идет о ресторанном комплексе "Партизан".
"Проводится проливка деревянных сооружений, которые расположены вплотную к очагу пожара. К тушению пожара было привлечено 10 единиц техники и 26 человек личного состава. Спасены тринадцать сооружений комплекса", - добавили в ГСЧС.
Как сообщалось, в июле в Дарницком районе Киева загорелся супермаркет "Сильпо". На месте работали 50 спасателей и 14 спасательной техники. Эпицентром пожара стала электрощитовая.
Кроме того, ранее в Киеве произошел пожар в бизнес-центре, он находился в центре столицы. Возгорание ликвидировали на площади 30 кв. метров.
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