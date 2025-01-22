Під Києвом викрали дитину за "борги": в поліції розповіли деталі НП
Під Києвом викрали дитину. Зловмисники залякали її матір неіснуючими боргами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
"Вночі, 20 січня, вночі у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району двоє чоловіків викрали малолітню дитину, а матір зачинили у квартирі, забравши з собою її мобільний телефон", - йдеться у повідомленні.
Обставини викрадення
Правоохоронці з'ясували, що у квартиру жінки, яка виховує дитину самотужки, зайшли знайомі чоловіки, яким стало відомо про її грошові заощадження.
Зловмисники вимагали повернути неіснуючий борг у сумі 200 тисяч доларів. Однак розуміючи, що жінка не визнає себе "боржницею", чоловіки викрали її малолітню дитину. Крім того, прихопили з собою 17 тисяч гривень, документи, два мобільних телефони. Після чого зникли з місця події.
Пошук дитини та затримання підозрюваних
Незабаром правоохоронці встановили місцеперебування викраденої дівчинки в одній із квартир у місті Києві, за місцем проживання спільниці фігурантів. На щастя, дитина не постраждала.
Менш ніж за добу правоохоронці встановили та затримали і усіх зловмисників. Ними виявилися 21-річний та 22-річний мешканці столиці, а також 31-річна спільниця.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Як повідомлялося, у багатоповерхівці Одеси виникла пожежа внаслідок загоряння пральної машини в одній із квартир. Постраждав 11-річний хлопчик.
Крім того, на гірськолижному курорті у Львівській області загинула дитина. Хлопець катався на лижах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.