ua en ru
Ср, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Під Києвом викрали дитину за "борги": в поліції розповіли деталі НП

Київська область, Середа 22 січня 2025 19:15
UA EN RU
Під Києвом викрали дитину за "борги": в поліції розповіли деталі НП Фото: під Києвом викрали дитину за неіснуючі борги (t.me_mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Під Києвом викрали дитину. Зловмисники залякали її матір неіснуючими боргами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

"Вночі, 20 січня, вночі у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району двоє чоловіків викрали малолітню дитину, а матір зачинили у квартирі, забравши з собою її мобільний телефон", - йдеться у повідомленні.

Обставини викрадення

Правоохоронці з'ясували, що у квартиру жінки, яка виховує дитину самотужки, зайшли знайомі чоловіки, яким стало відомо про її грошові заощадження.

Зловмисники вимагали повернути неіснуючий борг у сумі 200 тисяч доларів. Однак розуміючи, що жінка не визнає себе "боржницею", чоловіки викрали її малолітню дитину. Крім того, прихопили з собою 17 тисяч гривень, документи, два мобільних телефони. Після чого зникли з місця події.

Пошук дитини та затримання підозрюваних

Незабаром правоохоронці встановили місцеперебування викраденої дівчинки в одній із квартир у місті Києві, за місцем проживання спільниці фігурантів. На щастя, дитина не постраждала.

Менш ніж за добу правоохоронці встановили та затримали і усіх зловмисників. Ними виявилися 21-річний та 22-річний мешканці столиці, а також 31-річна спільниця.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у багатоповерхівці Одеси виникла пожежа внаслідок загоряння пральної машини в одній із квартир. Постраждав 11-річний хлопчик.

Крім того, на гірськолижному курорті у Львівській області загинула дитина. Хлопець катався на лижах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область
NEWS
Чи реально завершити війну в Україні за 100 днів: думка політолога
Чи реально завершити війну в Україні за 100 днів: думка політолога
DAILY
Подвійний удар по енергетиці Росії: Євросоюз і США готують нові заходи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Подвійний удар по енергетиці Росії: Євросоюз і США готують нові заходи