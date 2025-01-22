Под Киевом похитили ребенка за "долги": в полиции рассказали детали ЧП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

"Ночью, 20 января, ночью в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района двое мужчин похитили малолетнего ребенка, а мать закрыли в квартире, забрав с собой ее мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Обстоятельства похищения

Правоохранители выяснили, что в квартиру женщины, которая воспитывает ребенка в одиночку, зашли знакомые мужчины, которым стало известно о ее денежных сбережениях.

Злоумышленники требовали вернуть несуществующий долг в сумме 200 тысяч долларов. Однако понимая, что женщина не признает себя "должницей", мужчины похитили ее малолетнего ребенка. Кроме того, прихватили с собой 17 тысяч гривен, документы, два мобильных телефона. После чего скрылись с места происшествия.

Поиск ребенка и задержание подозреваемых

Вскоре правоохранители установили местонахождение похищенной девочки в одной из квартир в городе Киеве, по месту жительства сообщницы фигурантов. К счастью, ребенок не пострадал.

Менее чем за сутки правоохранители установили и задержали и всех злоумышленников. Ими оказались 21-летний и 22-летний жители столицы, а также 31-летняя сообщница.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.