Під Києвом сталася стрілянина у кафе: поранений поліцейський

Ввечері 12 жовтня в Софіївській Борщагівці, під Києвом, сталася стрілянина у кафе. Поранення отримав поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

Так, 12 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із кафе відбулася стрілянина. "Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутились суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента", - йдеться у повідомленні. Попередньо, правоохоронці з'ясували, що стріляли з спецзасобу травматичної дії. "Внаслідок події поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі потерпілий знаходиться в лікарні. Працівники поліції встановили особу зловмисника, він знаходився на місці. Зброю вилучено", - зазначили правоохоронці. Поліція встановлює деталі події. Вирішується питання про надання правової кваліфікації.