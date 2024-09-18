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На АЗС в Києві застрелили чоловіка. Поліція затримала стрілка

Київ, Середа 18 вересня 2024 10:32
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На АЗС в Києві застрелили чоловіка. Поліція затримала стрілка Фото: в Києві затримали злочинця, який застрелив чоловіка на АЗС (t.me/gunpKyiv)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

На одній із АЗС у Києві невідомий застрелив чоловіка та втік. Поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексклюзивний коментар речниці Національної поліції України Олени Бережної, поліцію Києва, Офіс генпрокурора.

"Сьогодні, близько 07:00, на одній із автозаправок на Кільцевій дорозі між двома чоловіками виник конфлікт. На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника", - розповіла речниця.

За даними Бережної, у результаті проведених першочергових заходів спецпризначенні поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного.

"Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група районного управління поліції. Зловмисника затримано", - констатувала речниця.

Фото з місця вбивства чоловіка на АЗС в Києві (t.me/gunpKyiv)

Деталі конфлікту

Як додали в Офісі генпрокурора, чоловік підходив до свого автомобіля марки Honda Accord, в цей час до його машини підійшов незнайомець зі зброєю в руках.

"Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл впритул. Після цього, забравши ключі від машини, сів за кермо автомобіля вбитого та поїхав", - розповіли прокурори.

Кадри з місця конфлікту на АЗС у Києві 18 вересня (t.me/pgo_gov_ua)

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Як повідомлялося, увечері 17 вересня в одному з районів Києва було чути постріли. На Софіївській Борщагівці відбулася сутичка біля ресторану.

Крім того, на початку вересня в Голосіївському районі Києва виник конфлікт між двома перехожими, біля ЖК "Амурський". Відбулася стрілянина.

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