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Под Киевом произошла стрельба в кафе: ранен полицейский

Киев, Воскресенье 13 октября 2024 10:38
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Под Киевом произошла стрельба в кафе: ранен полицейский Фото: под Киевом произошла стрельба в кафе, ранен полицейский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером 12 октября в Софиевской Борщаговке, под Киевом, произошла стрельба в кафе. Ранение получил полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

Так, 12 октября в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из кафе произошла стрельба.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно выяснили, что между отдыхающими в заведении женщинами возник конфликт. Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, в результате чего один из участников события трижды выстрелил в оппонента", - говорится в сообщении.

Предварительно, правоохранители выяснили, что стреляли из спецсредства травматического действия.

"В результате происшествия ранения получил 34-летний полицейский, который находился вне службы. В настоящее время пострадавший находится в больнице. Работники полиции установили ​​личность злоумышленника, он находился на месте. Оружие изъято", - отметили правоохранители.

Полиция устанавливает детали происшествия. Решается вопрос предоставления правовой квалификации.

Как сообщалось, в четверг, 12 сентября, в Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба. В соцсетях писали, что стрельбу якобы устроили прямо из окон ЖК под Киевом на Софиевской Борщаговке. В сети даже показали видео с места.

Кроме того, 18 сентября на одной из АЗС в Киеве неизвестный застрелил мужчину и сбежал. Полиция вскоре задержала подозреваемого в убийстве. Задержанному мужчине было объявлено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное.

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