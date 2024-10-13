Под Киевом произошла стрельба в кафе: ранен полицейский

Вечером 12 октября в Софиевской Борщаговке, под Киевом, произошла стрельба в кафе. Ранение получил полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины .

Так, 12 октября в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из кафе произошла стрельба.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно выяснили, что между отдыхающими в заведении женщинами возник конфликт. Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, в результате чего один из участников события трижды выстрелил в оппонента", - говорится в сообщении.

Предварительно, правоохранители выяснили, что стреляли из спецсредства травматического действия.

"В результате происшествия ранения получил 34-летний полицейский, который находился вне службы. В настоящее время пострадавший находится в больнице. Работники полиции установили ​​личность злоумышленника, он находился на месте. Оружие изъято", - отметили правоохранители.

Полиция устанавливает детали происшествия. Решается вопрос предоставления правовой квалификации.