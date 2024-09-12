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У мережі написали про стрілянину під Києвом на Софіївській Борщагівці: що каже поліція

Київ, Четвер 12 вересня 2024 09:54
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У мережі написали про стрілянину під Києвом на Софіївській Борщагівці: що каже поліція Фото: під Києвом сталася стрілянина на Софіївській Борщагівці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

У четвер, 12 вересня, в Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина. Наразі поліція з'ясовує всі обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та коментар Нацполіції.

Що трапилося

Сьогодні вранці Telegram-каналами поширилися повідомлення про стрілянину, яку нібито вчинили прямо з вікон ЖК під Києвом на Софіївській Борщагівці. В мережі оприлюднили відео з місця та написали, що туди вже прибули спецпризначенці.

Що каже поліція

Як сказали РБК-Україна в прес-службі Нацполіції України, правоохоронці приїхали на місце за фактом виклику. Наразі проводяться слідчі дії, з'ясовуються всі обставини події. За даними Нацполу, стрілок був один.

Нагадаємо, в серпні РБК-Україна писало про стрілянину в Печерському районі Києва. Тоді військовослужбовець відкрив вогонь під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів.

Крім того, раніше в Києві на блокпосту сталася стрілянина через те, що водій автівки не зупинився на вимогу військових.

Також повідомлялося про чоловіка, який влаштував стрілянину в Оболонському районі столиці в стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок чого постраждав 53-річний чоловік, його госпіталізували.

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Київ Національна поліція
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