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Під Києвом сталася потрійна ДТП з маршруткою, є потерпілі

Київська область, Субота 02 грудня 2023 20:35
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Під Києвом сталася потрійна ДТП з маршруткою, є потерпілі Фото: під Києвом сталась ДТП за участі трьох авто (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Київській області сталась ДТП за участі трьох автівок, серед яких була маршрутка. В результаті аварії постраждало 4 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

За даними правоохоронців, сьогодні, 2 грудня, о 14:27 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що на автошляху поблизу села Ворзель сталась дорожньо-транспортна пригода.

Прибувши на місце ДТП, рятувальники встановили, що аварія сталась за участі 3-х автівок:

  • "Renault",
  • вантажівки "Камаз",
  • маршрутного таксі, в салоні якого перебувало 10 пасажирів.

На зображенні може бути: 2 людини, автомобіль, дорога та текст

"Внаслідок зіткнення постраждало 4 людини. Потерпілих доставлено в Ірпінську центральну міську лікарню", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, вчора на трасі Київ-Чоп Львівської області трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода. Там зіштовхнулись дві вантажівки та легкове авто.

Ми також писали, що в середині листопада в Києві затримали 20-річну дівчину, яка на Audi влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Суд відправив винуватицю аварії в СІЗО без можливості внесення застави. Тоді також було встановлено, що ще в червні її позбавили права керування авто за їзду у стані алкогольного сп'яніння.

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