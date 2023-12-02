Зіштовхнулись вантажівки та легковушка. Водіїв на трасі Київ-Чоп попередили про складнощі руху

Масштабна дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі Київ-Чоп Львівської області. Там зіштовхнулись дві вантажівки та легкове авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львівської області.

За даними поліції, аварія трапилась ввечері п'ятниці, 1 грудня, поблизу населеного пункту Верхнє Синьовидне.

Там відбулося зіткнення двох вантажівок та легкового автомобіля. ЗА попередніми даними - є постраждалі, однак про їх стан наразі не відомо.

"Патрульні організували реверсний проїзд. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху! Будьте уважні на дорозі!" - повідомили у поліції.

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

Нагадаємо, в середині листопада в Києві затримали 20-річну дівчину, яка на Audi влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі, внаслідок чого загинули двоє людей. Суд відправив винуватицю аварії в СІЗО без можливості внесення застави. Тоді також було встановлено, що ще в червні її позбавили права керування авто за їзду у стані алкогольного сп'яніння.

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